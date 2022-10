Het lichaam dat dinsdag 20 september in het water achter het Leidsebosje in het Centrum werd aangetroffen, is van een Tsjechische man. Hij kwam om door een noodlottig ongeval, meldt de politie.

De familie van de man is inmiddels op de hoogte gesteld van zijn dood. Het lichaam van de man werd die dinsdag rond 11.00 uur gevonden door een voorbijganger. De forensische opsporing van de politie deed uitvoerig onderzoek. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam