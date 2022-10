De Nesciobrug, die Amsterdam en Diemen met IJburg verbindt, is vanaf vandaag vier weken afgesloten. De afsluiting is een gevolg van werkzaamheden aan de Westelijke Merwedekanaaldijk. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via Diemen en het Diemerpark.

De weg op de Westelijke Merwedekanaaldijk is verzakt en moet worden opgehoogd en opnieuw worden geasfalteerd. Naar verwachting zullen die werkzaamheden vier weken in beslag nemen. Het verkeer vanaf Diemen en vanuit het Diemerpark wordt omgeleid. Vanaf het Diemerpark gaat de omleiding via de Diemerzeedijk en de Amsterdamsebrug en dan door de Insulindeweg en Molukkenstraat kom je in Oost en het Science Park terecht. Vanaf Diemen word je omgeleid door Diemen naar de Diemerbrug die uitkomt in Sportpark Middenmeer/Radioweg en dan op de Kruislaan rechtsaf richting Science Park.