In het water bij het Damrak is vanochtend een lichaam gevonden. De politie kreeg om 8.45 uur een melding van 'verdachte omstandigheden' en is nu ter plaatse om onderzoek te doen.

Het is niet duidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen. Ook over de identiteit is nog niets bekend.