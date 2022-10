De makers van animatiefilm Knor hebben gisteravond op het Filmfestival in Utrecht drie Gouden Kalveren gekregen. Ook de dramaserie Rampvlucht, over de Bijlmervliegramp, won een Gouden Kalf.

Het ging om de Gouden Kalf voor het Beste Production Design en de Gouden Kalf voor beste regie. Later op de avond kwam daar de Gouden Kalf voor de Beste Film bij. Knor is gemaakt door het Amsterdamse Viking Film.

De film gaat over Babs die voor haar negende verjaardag het varkentje Knor cadeau krijgt van haar opa. Het verhaal is gebaseerd op een kinderboek. Babs is dolblij met Knor, totdat blijkt dat haar opa eigenlijk andere plannen heeft met Knor, namelijk het winnen van de lokale worstenwedstrijd.

De makers waren acht jaar met de zogeheten stop-motion film bezig. Ze werkten met echte poppen, die ze vervolgens fotografeerden en dan weer iets verplaatsten. Voor een seconde waren al 24 foto's nodig en als het mee zat werd er op een dag 5 seconden film gemaakt.

Knor is daarnaast de Nederlandse inzending voor de Oscar-nominaties voor beste lange animatiefilm. "Het is echt overweldigend en heel speciaal", vertelde producent Marleen Slot eerder deze week. Op 21 december wordt de shortlist bekendgemaakt en in januari worden de nominaties voor de Oscars bekend. De 95ste uitreiking van de Oscars vindt volgend jaar op 12 maart plaats.

Beste serie

In de categorie beste dramaserie ging de prijs naar Rampvlucht, een vijfdelige serie over de Bijlmervliegramp. De eerste aflevering werd donderdag door bijna 1,3 miljoen mensen bekeken. Alleen naar het NOS Journaal om 20.00 uur keken die dag meer mensen.

Verder won de Amsterdamse Charlie Chan Dagelet een Gouden Kalf voor beste bijrol in een dramaserie voor haar rol in Dirty Lines, dat zich afspeelt in het Amsterdam van de jaren '80. Sinem Kavus ontving de prijs voor beste hoofdrol in een korte film voor haar rol in Mocro Maffia: Meltem, een spin-off van de bekende serie.