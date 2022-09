Na een etentje met wat vrienden loopt een man in juli over de Oosterdokskade, als er ineens een onbekende man op hem duikt. De man heeft het gemunt op het dure horloge van het slachtoffer. De verdachte verliest zijn schoen en rugtas, maar het horloge heeft hij te pakken. In Bureau 020 deze week beelden waarop de verdachte is te zien.

De eigenaar van het horloge loopt op dinsdag 19 juli iets voor 18.30 uur samen met zijn vrienden op de kade. Ineens komt de verdachte naar hem toegerend en duwt hem op de grond. De vrienden van het slachtoffer hebben in eerste instantie niet door wat er gebeurt. Als ze hun vriend horen schreeuwen, zien ze wat er aan de hand is. De verdachte trekt inmiddels hard aan het horloge, dat hij daardoor te pakken krijgt. De vrienden van het slachtoffer proberen de verdachte nog tegen te houden, maar hij weet zich los te rukken. Daarbij verliest hij wel zijn rugtas en zijn linkerschoen. Op een schoen en een sok rent hij daarna hard weg in de richting van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Met dus het horloge ter waarde van een paar 1.000 euro. "Het slachtoffer is erg geschrokken van de beroving", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Ook zaten er op zijn pols striemen vanwege het harde trekken aan het horloge. Wij willen weten wie er verantwoordelijk is voor deze brutale beroving. Heb je informatie voor ons: laat het ons dan weten."