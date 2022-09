Bij de grote rotonde bij het Haarlemmermeerstation in Zuid is een tram ontspoord. Volgens woordvoerder van het GVB gaat het om een tram in onderhoud en geen tram in de dienstregeling. Lijn 2 rijdt door de ontsporing om.

Tijdens het slepen van de tram in onderhoud door een andere tram ging het mis. Volgens de woordvoerder zijn er monteurs onderweg richting het Haarlemmermeerstation om de ontsporing te verhelpen. Hoelang dit precies gaat duren kon de woordvoerder nog niet zeggen. Vanwege de ontsporing rijd tramlijn 2 om. De lijn richting Nieuw Sloten is ingekort vanaf het Centraal Station tot het Surinameplein en rijdt via de Overtoom. De lijn richting het CS rijdt om vanaf de Zeilstraat en gaat via de Stadionweg en de Beethovenstraat richting het station.