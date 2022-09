De gemeente heeft bij de RAI in Zuid en bij Amstel III in Zuidoost extra parkeerplekken geregeld voor de bezoekers van de Johan Cruijff ArenA en de Ziggo Dome. De NS besloot eerder om, vanwege de verwachte drukte in het Arenagebied, geen treinen te laten stoppen op meerdere stations rond het gebied.

In totaal gaat het om 4.000 extra parkeerplekken, zo laat de woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) weten. Met de parkeerplekken rond de Johan Cruijff ArenA erbij, kunnen 16.000 auto's een plek vinden. Zowel vanaf de RAI als vanaf Amstel III is het Arenagebied met de metro bereikbaar, metrostation RAI en Holendrecht. Vanaf het station RAI duurt het tien minuten met de metro, vanaf station Holendrecht is het slechts een ritje van twee minuten. Het GVB gaat met extra lange metro's rijden richting het Arenagebied, om zo de drukte aan te kunnen. De NS heeft vanwege werkzaamheden aan het spoor tussen Amsterdam en Utrecht besloten om geen treinen te laten stoppen op de stations Bijlmer Arena, Duivendrecht en Zuid. De NS liet weten dat er die dag te weinig treincapaciteit beschikbaar is om de duizenden bezoekers te vervoeren, de Arena heeft ongeveer 55.000 en de Ziggo Dome 15.000 bezoekers. Volgens de vervoerder kunnen er daardoor onveilige situaties ontstaan.