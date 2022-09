Bij het spoor aan de Basisweg in Westpoort is een voetganger aangereden door een goederentrein. Het slachtoffer is met nog onbekende letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het ongeval.

Rond 11.30 uur rukten de politie, de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter uit richting het ongeluk bij het spoor. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie doet onderzoek of het slachtoffer bewust of per ongeluk in botsing met de goederentrein is gekomen.