Stadsdeel West wil bewoners aankomende maand extra ontmoedigen om te roken. In West ligt het percentage van mensen die roken hoger dan gemiddeld in heel Amsterdam. Daarom heeft de gemeente besloten om van tien pleinen rookvrije zones te maken. "Goede ontwikkeling."

In West rookt 27 procent van de bewoners. In heel Amsterdam rookt 22 procent. Landelijk ligt het percentage nog lager, met 17 procent. "We grijpen Stoptober aan als moment om meer plekken rookvrij te maken", schrijft stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki in een brief aan de stadsdeelcommissie.

De aangewezen plekken zijn vooral openbare speelplekken die vaak door scholen worden gebruikt als plein. Ulichki: "Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een rookvrije omgeving." Met tegels en borden wil de gemeente mensen wijzen op de rookvrije zones. Ook zullen er flyers en posters worden verspreid door de buurten.

Een aantal bewoners van West is blij met de actie. "Zo kunnen we het goede voorbeeld geven aan de kinderen", zegt er een. "Hoe meer van die rookvrij-tegels, hoe beter", aldus een ander.