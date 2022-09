Het is mistig in de stad, zelfs zo mistig dat het KNMI code geel heeft afgegeven voor dichte mist in de provincie Noord-Holland. Het meteorologisch instituut waarschuwt weggebruikers om de snelheid aan te passen en goed afstand van elkaar te houden.

De dichte mist houdt tot halverwege de ochtend aan, tot ongeveer 10.00 uur. Volgens het KNMI is de mist zo dicht dat op sommige plekken niet verder is te zien als 200 meter. "Gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht op de weg. Pas uw snelheid aan en zorg voor voldoende afstand", zo waarschuwt het KNMI. "Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden. Volg de weerberichten en waarschuwingen."