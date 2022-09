Een vrouw uit Nieuw-West wordt op 20 mei het slachtoffer van zogenoemde bankhelpdeskfraude. Ze wordt die dag gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van de bank, een paar uur later is ze ruim 6500 euro armer. In Bureau 020 deze week beelden van de man die wordt verdacht van het pinnen met de pas van de vrouw.

Als het slachtoffer die dag haar huistelefoon opneemt, wordt haar verteld dat er vreemde transacties gaande zijn op haar bankrekening. Ze moet onder meer haar rekeningnummer opnoemen en tot slot ook haar pincode. De zogenaamde bankmedewerker, die zegt dat ze mevrouw Jansen heet, belooft het slachtoffer dat ze een nieuwe pas krijgt.

Diezelfde dag nog staat er een jongen aan haar deur om haar oude bankpassen op te halen. Hij knipt de twee passen door en doet ze in een envelop. Als de jongen weg is, belt het slachtoffer haar bank. Ze hoort dan van een echte bankmedewerker dat er al ruim 6500 euro van de rekening is afgeschreven die ze deelt met haar man. En dat nog geen tien minuten nadat de jongen weg is gegaan bij haar huis.



Mogelijk is de man op de beelden ook de jongen die aan de deur van het slachtoffer stond. Dat wordt nog onderzocht. Hij wordt er in elk geval van verdacht duizenden euro's te hebben opgenomen met de gestolen pas. "Wij willen weten wie die verdachte op de beelden is", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Herken je hem of heb je andere informatie, neem dan contact met ons op."