De VerbroederIJ in Noord kan langer openblijven. De ontmoetingsplek moest na vier jaar plaats maken voor een tijdelijke school, maar die school gaat Zuidoost. Dat betekent dat de locatie van de VerbroederIJ een aantal jaar langer beschikbaar is.

De VerbroederIJ is een sociale onderneming met een stadsstrand en horeca naast de opstapplaats van de Oostveerpont naar het Azartplein. Er is een grote moestuin en er werken 'kwetsbare' Amsterdammers. De gemeente gaat nu in gesprek met de VerbroederIJ om te zien of zij voor nog een aantal jaren op deze plek hun activiteiten kunnen voortzetten.

"De VerbroederIJ is waardevol voor de stad en krijgt veel waardering uit de buurt. Wij waren om die reden al langer op zoek naar een plek om hun werk voort te zetten. Nu blijkt dat er een mogelijkheid is om op deze locatie nog een aantal jaar te blijven kijken we graag of dit mogelijk is.", vertelt wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling).

De locatie was altijd bedoeld voor een tijdelijke functie. In de toekomst zal de locatie gebruikt worden voor 'andere doelen', laat de gemeente weten. Een petitie van buurtbewoners om de VerbroederIJ te behouden werd duizenden keren ondertekend.