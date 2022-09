Bij een brand in een keuken van een flatwoning in de Dekschuitstraat in Noord is dinsdagnacht een man gewond geraakt.

De brandweer moest een raam van de deur van de flat inslaan om binnen te komen. Op de tweede verdieping lag het slachtoffer op de galerij. De brand was in de keuken en zou zijn ontstaan omdat er een bakje met eten te lang in de oven heeft gestaan.

De man is met ademhalingsmoeilijkheden naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer kon de schade beperken tot de keuken.