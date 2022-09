Voor de tweede keer in een week tijd maakt het college steunmaatregelen bekend die mensen met een laag inkomen een handje moeten helpen. Met een deel van de maatregelen wil het college de komende maanden overbruggen. Steunmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag presenteren, worden namelijk pas vanaf 1 januari ingevoerd.

Het college maakte vorige week tijdens de presentatie van de begroting al een eerste lijst met maatregelen bekend.

Het kabinet kondigde dus ook al maatregelen aan om mensen die het financieel moeilijk hebben hulp te bieden. Het college vindt dat die maatregelen, die op 1 januari ingaan, nog te lang op zich laten wachten. "We zien in deze crisis dat de effecten heel ongelijk optreden en het daarom niet uit te sluiten is dat Amsterdammers op korte termijn in de knel komen", schrijven wethouders Rutger Groot Wassink en Marjolein Moorman in een brief aan de raad.

Drie maanden eerder

Daarom wil het een deel van die maatregelen al op 1 oktober invoeren. Zo wordt de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm vanaf 1 oktober verhoogt van 21 naar 27. Dat betekent dat mensen tot hun 27e niet gekort worden op hun bijstandsuitkering als ze samenwonen.

Daarnaast verhoogt de gemeente tijdelijk de uitkering voor dak en thuislozen met 10 procent. Ook wordt er bij mensen die in de bijstand zitten en schulden hebben, die komende drie maanden geen aflossing geïncasseerd.

Compensatie

Verder keert het college een tijdelijke vergoeding uit voor de reiskosten die werknemers van sociaal-ontwikkelbedrijf Pantar maken. Deze groep profiteert vanaf 2023 van een verhoging van het minimumloon van 10 procent. Met de compensatie, die tot de jaarwisseling geldt, wil het college de werknemers tegemoetkomen.

Ook Amsterdammers met een langdurig laag inkomen wil het stadsbestuur te hulp schieten. Zij maken aanspraak op een extra bijdrage (de IIT). Het college zegt dit bedrag later dit jaar eenmalig te willen verhogen.