Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum mag vanaf morgen weer open. Na een explosie voor de deur kreeg café in augustus van burgemeester Femke Halsema te horen dat het voor zes maanden dicht moest.

Het blijft uiteindelijk bij zes weken, blijkt nu. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Café in the City, kort na het bevel om te sluiten, een heropeningsverzoek heeft ingediend. Daarbij wordt de gemeente verzocht om de afweging tussen het belang van de onderneming en het belang van de openbare orde opnieuw te maken.

In dit geval viel het heropeningsverzoek in het voordeel van Café in the City uit. Waarom de burgemeester de sluiting heeft teruggedraaid, kan de woordvoerder niet zeggen.

'Niets te verwijten'

"Na uitgebreid onderzoek heeft de politie geen aanwijzingen gevonden dat Café in the City iets te verwijten valt ten aanzien van het incident", schrijft de horecaonderneming, die de politie en de gemeente Amsterdam vervolgens bedankt: "Met dit besluit laten zij zien naast de horecaondernemer te staan in de strijd tegen criminaliteit en het toenemende geweld in Amsterdam."

De eerste gasten kunnen waarschijnlijk vanaf vrijdag weer in het café terecht. Woensdag en donderdag zullen gebruikt worden als voorbereiding op de heropening, laat In the City weten.