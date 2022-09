De Heisteeg in het centrum, die het Singel met het Spui verbindt, wordt een verplicht voetgangerspad. Fietsers die nu nog door de Heisteeg fietsen moeten straks via het Singel richting de tramhalte van het Koningplein fietsen. Dat stuk gracht gaat veranderen in een fietspad in beide richtingen.

Dat heeft de gemeente besloten. Vanwege het stuk Singel dat wordt omgetoverd tot een fietspad, wordt de laad- en losplaats op het stuk gracht én het eenrichtingsverkeer opgeheven. Volgens de gemeente mag er op dat stuk al sowieso alleen gereden worden door laad- en losverkeer en is het opheffen van de laad- en losplaats in overleg gegaan met de ondernemers, aangezien de plaats 'niet echt nodig blijkt'. De gemeente is tot het besluit gekomen om de Heisteeg om te zetten naar alleen een voetgangerspad omdat er vanwege de drukte in de steeg 'regelmatig verkeerskundige conflictsituaties' plaatsvinden. Met de nieuwe situatie wil de gemeente meer veiligheid voor de voetgangers in de steeg creëren. Uit de tekeningen van de nieuwe situatie blijkt dat de gemeente, vanwege het opheffen van het laad- en losverkeer, meer ruimte wil maken voor het parkeren van de fiets. Er worden meerdere 'fietsnietjes' geplaatst op de opgeheven parkeerplekken.