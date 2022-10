Als de gevels rondom geldautomaten beter beveiligd zouden zijn, zouden veel ravages bij plofkraken voorkomen kunnen worden. Dat zegt explosievenexpert Ad van Riel. "Als je de juiste materialen gebruikt, vliegen gevels er niet meer zomaar uit. Nu is het net peperkoek."

Afgelopen donderdag was het weer raak: een grote plofkraak op een geldautomaat in de Kinkerstraat. Er was veel schade aan de winkel, zo kwam een groot deel van de pui naar beneden. Niemand raakte gewond, maar volgens explosievenexpert Ad van Riel is dat een gelukje geweest. "Het is maar goed dat niemand in de buurt was, anders had het echt verkeerd kunnen aflopen met een explosie zoals deze."

Maar volgens Van Riel kunnen de ravages die we telkens zien bij grote explosies prima worden voorkomen als de gevels waarin de geldautomaten zitten beter zouden zijn beveiligd.

"Als je de juiste materialen gebruikt, kunnen gevels er niet compleet uit liggen of scherven in de rondte vliegen", vertelt hij. Daarnaast moet, om de plofkraken te stoppen, volgens hem de pakkans veel groter worden en moet uitgesloten zijn dat er überhaupt kans is op een buit.

Sinds januari dit jaar zijn er zo'n veertig explosies geweest in de stad, waarvan vijf plofkraken op geldautomaten. Burgemeester Femke Halsema vertelde begin deze maand in het Gesprek met de Burgemeester dat ze graag de bevoegdheid wil om op risicovolle plekken in de stad geldautomaten te weren. "Nu moeten bewoners het zelf gaan aankaarten om het weg te krijgen. Tot ik de bevoegdheid heb, hou je plekken die risicovol zijn. Daar zijn de bewoners zich ook goed van bewust", zei Halsema toen.

Geldmaat laat weten dat plofkraken nooit helemaal te voorkomen zijn. "Waar geld is, zijn criminelen", aldus de woordvoerder. "Alle locaties worden door ons bekeken: of er mensen boven wonen, of het een oud pand is of dat het een nieuw gebouw betreft. In een oud pand is vaak de constructie niet goed genoeg om bestand te zijn tegen een explosie en worden daar ook geen geldautomaten geplaatst".

Om plofkraken tegen te gaan zet Geldmaat sinds 2019 de geldautmaten 's nachts uit. De kraak in de Kinkerstraat afgelopen week was een ATM, dat is een geldautomaat van een particulier bedrijf.