Tientallen Iraniërs hebben vanmiddag op de Dam geprotesteerd vanwege de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd opgepakt door de religieuze politie omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen.

De demonstranten hadden bordjes bij zich met de teksten 'women life freedom', 'end Iran dictatorship' en 'Iranian lives matters'. Ook toonden ze foto's van Amini.

Amini werd volgens getuigen hardhandig opgepakt. De Iraanse politie zegt dat ze om het leven is gekomen door een hartaanval, maar haar familie zegt dat de twintiger geen hartaandoening had en gezond was.

In Iran, maar ook in andere landen, is de afgelopen dagen gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Ook knippen vrouwen hun haar af en verbranden ze hun hoofddoek uit protest.