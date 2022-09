Een geparkeerde auto is vannacht in vlammen opgegaan op de Zeevaart in Noord. De politie is een onderzoek gestart.

De brand ontstond rond 4.30 uur. Het zou inmiddels al de vijftiende melding van een autobrand in Noord zijn dit jaar. De brandweer heeft het vuur geblust, maar van de auto is weinig meer overgebleven. Tijdens het blussen vond de brandweer een fles ammoniak. Een agent heeft de fles meegenomen voor sporenonderzoek. De eigenaar van de auto moet zelf zorgen dat de auto wordt weggesleept.