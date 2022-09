Vertegenwoordigers uit de taxibranche hebben gisteren een nieuw convenant getekend voor uitstootvrij taxivervoer in 2025. Afgesproken is dat taxi's op diesel, benzine of gas dan niet meer binnen de Ring A10 komen.

Het document is getekend door Taxi Centrale Amsterdam (TCA), Bolt, HUN, Koninklijk Nederlands Vervoer, Staxi, Stichting Take a Taxi, Taxi Centrale Schiphol, Taxi Direct, Travel Electric en Uber. "Wij zijn ons ervan bewust dat deze verandering veel vraagt van de taxichauffeurs, brancheorganisaties, taxibedrijven en platformen", laat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit) weten. "Dus ik ben blij dat de taxibranche heeft aangegeven te willen bijdragen aan onze ambitie." De gemeente kondigde in 2016 aan te streven naar het invoeren van een 'nulemissiezone' voor taxi's binnen de ring A10 voor taxi's binnen de Ring in 2025. De afgelopen jaren heeft de taxibranche al een groot deel van haar wagenpark geëlektrificeerd. De gemeente geeft taxibedrijven subsidies om over te stappen op elektrische taxi's.