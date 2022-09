De politie heeft een drugslab opgerold aan de Cruquiusweg in Oost. Daar werd een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen, namelijk 70 kilo ketamine. Een 49-jarige man uit Amsterdam is in de buurt van het lab aangehouden.

De politie kwam het lab op het spoor door een controle van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij kwamen poolshoogte nemen bij een autoverhuurbedrijf op het terrein.

De politie heeft het lab ontmanteld en de drugs vernietigd. Tijdens het onderzoek bleek dat het vermoedelijk gaat om een lab waarin ketamine werd geproduceerd. Verder werden een auto, tien telefoons, een gsm-tracker en verschillende jerrycans met ethanol in beslag genomen.

Ketamine staat niet op de lijst van drugs in de Opiumwet. De 49-jarige man wordt daarom gezien als verdachte voor de Geneesmiddelenwet en de Wet op de economische delicten voor het zonder vergunning en registratie bereiden en opslaan van geneesmiddelen. De man wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie.