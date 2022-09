Het Openbaar Ministerie (OM) eist vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen twee mannen van 20 en 25 jaar oud. De twee mannen worden verdacht van een zeer gewelddadige overval op een woning in Zuid waarbij ze de bewoners hebben vastgebonden.

Om 7.05 uur op donderdag 18 maart wordt een gezin door twee gewapende overvallers in hun huis overvallen. Op dat moment waren de vader, de moeder en hun acht weken oude baby in de woning aanwezig. De overvallers binden de bewoners vast met ducttape, snoeren en kabelbinders. Vervolgens doorzoeken ze de hele woning en gaan ervandoor met een Rolex-horloge en dure tassen en sjaals van exclusieve merken als Louis Vuitton, Gucci en Hermes.

DNA-sporen

In de woning zijn meerdere DNA-sporen aangetroffen van de twintigjarige verdachte. De 25-jarige verdachte is gezien in de vluchtauto door een getuige. De twee mannen worden van meerdere strafbare feiten verdacht. De twintigjarige verdachte van een geweldsdelict en de 25-jarige verdachte van diefstal met geweld en cocaïnebezit.

De rechter spreekt zich op 6 oktober uit over deze zaak.