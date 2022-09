Amsterdam heeft geen kenniscentrum voor Arabische kunst en cultuur en dat is volgens Mohamed Mahdi, voorzitter van stichting El Hizjra, best opmerkelijk voor zo'n grote stad. Met zijn stichting brengt Mahdi daar in de toekomst dan ook verandering in. Zo komt er op de plek van het voormalig stadsdeelkantoor in Nieuw-West aan het Osdorpplein een verhalenhuis voor mensen die de Islamitische kunst en cultuur beter willen leren kennen.

Het verhalenhuis wordt een plek voor ontmoeting en talentontwikkeling. Zo komen er een bibliotheek en een filmhuis in het gebouw. Ook zullen er straks exposities te zien zijn, die worden ontwikkeld in samenwerking met andere Amsterdamse cultuurinstellingen zoals het Tropenmuseum. Met het verhalenhuis wil Mahdi inwoners van Nieuw-West verbinden. Niet alleen met elkaar, maar ook met de rest van de stad en zelfs de rest van Nederland. "Daar gaan wij een grote rol in spelen in de toekomst." Van de helft van het centrum dat straks 3700 vierkante meter groot zal zijn, wordt straks dan ook een ontmoetingsruimte gemaakt. Bovendien wil Mahdi een positieve kant van de Islamitische cultuur belichten: "Daarmee leer je ook een andere kant van de Arabische wereld kennen. Niet alleen de negatieve items van het 8-uurjournaal, maar ook de mooie dingen die er gebeuren, die kant met kunst en schoonheid die er ook echt is." Wie het verhalenhuis wil bezoeken moet nog even geduld hebben. Het moet namelijk nog worden gebouwd. De voorbereidingen op de bouw gaan nu van start. Mahdi: "Ik hoop dat het centrum in 2025 open gaat, als Amsterdam ook jarig is." De stad viert dan namelijk zijn 750e verjaardag. "Dan is dit een mooi cadeautje van ons aan de stad."