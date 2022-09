In de nacht van woensdag op donderdag, even na 3.30 uur is een pinautomaat bij de Primera in de Kinkerstraat met een explosief opgeblazen. De winkel heeft veel schade, zo is er een groot deel van de pui naar beneden gekomen.

De pinautomaat waar de plofkraak op is gepleegd zat aan de buitenkant van het pand. Het was een particuliere pinautomaat die, in tegenstelling tot de Geldmaat, 's nachts wel beschikbaar is. De plofkraak is op een bijzondere plek, want de straat ligt helemaal open voor werkzaamheden. Ook een deel van de schutting voor de werkzaamheden ligt omver. Verschillende bewoners uit Oud-West en omgeving laten aan AT5 weten dat ze een kort nachtje hadden. "Het waren drie gigantische knallen." De omgeving is afgezet. Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) doet onderzoek. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam