Het is Forum voor Democratie-fractievoorzitter Anton van Schijndel niet gelukt om de gemeentelijke subsidiëring van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), vroeger de stadsschouwburg, te stoppen. Hij vergeleek een voorstelling die daar plaatsvond met de seksistische speeches bij studentencorps A.S.C./A.V.S.V., maar het stadsbestuur vindt die vergelijking onterecht.

Het ging om het toneelstuk 'A Divine Comedy', waarin naakte toneelspelers op het podium stonden en er onder meer zelfbevrediging plaatsvond. Van Schijndel sprak van 'abjecte smeerlapperij' en hij begreep niet dat er door het stadsbestuur, anders dan na de speeches over sperma-emmers, 'geen enkele veroordeling was geuit, laat staan actie ondernomen', tegen het ITA.

Omdat er een minimumleeftijd van zestien jaar gold, konden minderjarigen de voorstelling bezoeken. Van Schijndel noemt het 'laakbaar en mogelijk strafbaar om pornografie aan minderjarigen te tonen'. Ook omschreef hij de zelfbevrediging als 'schennis van de eerbaarheid in openbare-ordelijke en strafrechtelijke zin'. Hij wilde weten of het stadsbestuur bereid was de financiële steun 'op te schorten en/of te heroverwegen'.

"Wat er bij het Amsterdams Studentencorps is voorgevallen gaat om intimidatie en bedreiging van vrouwen", antwoordt het stadsbestuur vandaag. "De burgemeester heeft daarover namens het college de grootst mogelijke afschuw en afkeuring uitgesproken. Het college ziet niet in hoe intimidatie en bedreiging kan worden vergeleken met het gebruik van seksualiteit in de kunst. Hierop ingrijpen zou censuur zijn en daarmee een schending van de grondwet."

Het stadsbestuur wijst erop dat bezoekers vooraf zijn geïnformeerd over 'het karakter van de voorstelling'. Zo stond er op de website dat de voorstelling 'expliciete scenes kent waarin onder andere geweld en naakt voorkomen'.

De voorstelling vond op 3 en 4 juli plaats.