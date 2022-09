Vier Britten die in mei na een vechtpartij in een vliegtuig op Schiphol werden aangehouden, hebben een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 1000 euro opgelegd gekregen van de politierechter. Een vijfde Brit krijgt naast een gevangenisstraf van 14 dagen een geldboete van 500 euro.

De vechtpartij in het vliegtuig, dat een paar uur eerder in Manchester was opgestegen, brak kort na de landing op Schiphol uit. Het werd uitgevochten tussen twee groepen van aan de ene kant twee en aan de andere kant vier Britten. Alle zes werden ze aangehouden; tegen één Brit is de zaak wegens een gebrek aan bewijs geseponeerd.

Het tweetal, dat tijdens de vlucht onder invloed van alcohol was, zou zich gedurende de vlucht hebben misdragen, aldus het Openbaar Ministerie. Ook zouden de twee racistische opmerkingen hebben gemaakt aan het adres van de groep van vier Britten. Van het tweetal zou uiteindelijk één Brit de eerste klap hebben uitgedeeld, waarna de situatie volgens justitie "compleet escaleerde en de agressor zelf slachtoffer werd van de vier mannen die hem vervolgens in elkaar sloegen."

Sommige passagiers probeerden de vechtpartij te stoppen, waarbij sommigen zelf ook gewond raakten. Andere passagiers filmden het voorval, een deel van hen zette het vervolgens op sociale media.

Het OM, dat vier maanden cel tegen vier Britten had geëist, zegt 'gedragingen van onhandelbare reizigers' zeer hoog op te nemen. "Er was hier sprake van een zeer heftige geweldsexplosie", zegt de officier van justitie tijdens de rechtszaak. "Een ordinaire knokpartij in het gangpad van een vliegtuig, waarbij volwassen mannen in razernij op iemand staan in te beuken alsof ze in een boksring staan."

De officier noemt de gebeurtenissen voor de passagiers en de bemanning 'zeer beangstigend': "Je zit in je stoel en je kunt niet weg. Waar openlijk geweld op straat al angstig kan zijn, is dat aan boord van een vliegtuig nog meer het geval."