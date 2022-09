In de Sint Agnietenstraat op de Wallen is woensdagnacht een man neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of er een inmiddels een verdachte is aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond 0.15 uur vannacht. Toen de politie eenmaal ter plaatse was, was de verdachte al verdwenen. Volgens de politie is hij te voet op de vlucht geslagen. De omgeving rond de Sint Agnietenstraat is enige tijd afgesloten geweest voor forensisch onderzoek.