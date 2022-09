Een prijs die de technische vakmensen uit ons land in het zonnetje zet. De Slimste Handen van Nederland is een waardering voor deze beroepsgroep en aanstaande vrijdag worden de winnaars bekendgemaakt.

Tot eind augustus kon er in verschillende categorieën gestemd worden op vaklui die door collega's gewaardeerd worden. In de Impact Hub aan de Linnaeusstraat wordt vrijdag een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om de winnaars te eren. In de categorie 'Super Team' zijn ook twee Amsterdamse inzendingen terug te vinden. Marcel Berkman is monteur bij Vattenfall en samen met zijn team dingt hij mee om de titel. "Ik vind het leukste om bij mensen thuis te werken", beschrijft hij zijn gevoel over het monteurschap. "Ik werk al 36 jaar bij het bedrijf en elke woning is anders."

De waardering met de uitverkiezing vindt hij een mooie kroon op het werk. "We zijn met het hele team natuurlijk bezig dag in dag uit", legt hij uit. "Ook in de weekenden met onze wachtdiensten, 24/7 diensten om mensen te helpen en om onze techniek te laten zien en onze kennis. Dan is het alleen maar mooi als dat gewaardeerd wordt."

De waardering tovert een glimlach op het gezicht van Jasper Baan, uitvoerder bij Vattenfall en ook genomineerd met zijn team. Hij is minder met zijn handen bezig, maar staat wel regelmatig op de bouwplaats. "Dat is het mooie aan mijn vak, dat ik deels kantoorwerk heb en ook wel buiten bij werkzaamheden direct op de put betrokken ben", vertelt hij bij de leidingwerkzaamheden in de Granidastraat in Bos en Lommer. "Maar eigenlijk heb ik zelf een toezichthoudende rol, een soort birdview houden en zorgen dat alles veilig, vlekkeloos en vlot verloopt."

De wedstrijd geeft voor beide heren ook een boost aan het technische beroep. Iets wat volgens beide mannen een positief effect kan hebben op de publieke opinie ten aanzien van hun werk. "Er wordt ook wel eens een klein beetje neergekeken op mensen die een vieze overall aan hebben", aldus Baan. "Maar dat wil niet zeggen dat die jongens niks in hun bovenkamer hebben zitten waardoor ze met hun handen werken. Integendeel, je moet echt wel goede papieren hebben om dit werk te doen."

In de Watergraafsmeer ligt monteur Marcel Berkman flink te sleutelen in een bezemkast. Hij vervangt daar in een woning een lekkende warmte-unit van de verwarming en het drinkwater. Met alle plezier, iets wat hij graag benadrukt. "Ik noem het altijd maar klussen in de tijd van de baas hè", grapt hij. "Je hoeft geen vrij te nemen en de spullen worden geleverd. Je hebt lekker je plekje en je kan er gewoon wat leuks en moois van maken. En dat is denk ik het allerbelangrijkste."

De mannen strijden met hun team mee tegen 43 andere genomineerden. De wedstrijd wordt georganiseerd door cross-over, een organisatie die zich richt op het opleiden en enthousiasmeren van technische vakmensen. Ze organiseren De Slimste Handen van Nederland in samenwerking met Zilveren Kruis en werkgeversvereniging WENB. "Heel Nederland is zich bewust van de vitale functies in ons land en we beseffen nu meer dan ooit hoe belangrijk en onmisbaar technische vakmensen zijn", zo luidt de uitleg van organisatie over het organiseren. "Dankzij hun werk hebben we elektriciteit en schoon drinkwater, stapelt het vuil zich niet op en is de energietransitie mogelijk."