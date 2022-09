Het Amstelpark in Zuid is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel vijftig jaar na de Floriade aldaar aangewezen als gemeentelijk monument. Daardoor is alles in het park beter beschermd voor de toekomst.

Het Amstelpark werd tussen 1965 en 1972 ingericht voor de wereldtuinbouwtentoonstellig Floriade. Het park werd tijdens de tentoonstelling, die van maart tot oktober in 1972 liep, door ruim vijf miljoen mensen bezocht. Van de tentoonstelling is nog steeds veel te zien in het park: zoals de brede paden, de bosvakken en het bekende Amsteltreintje. Volgens het dagelijks bestuur is het park uniek, vooral vanwege de bijzondere tuinontwerpen en de paviljoens. "Als je door het Amstelpark wandelt, zie je nog veel terug van de oorsprong van dit park, als Floriadeterrein. Bewoners hebben gepleit voor behoud van dit unieke park in de oorspronkelijke vorm van de Floriade. Het is mooi dat we dit bijzondere park in deze vorm beter kunnen beschermen voor toekomstige generatie", aldus stadsdeelbestuurder Rocco Piers.