De douane op Schiphol heeft begin deze maand in totaal 110 kilo drugs in beslag genomen. Het gaat om een vangst van 50 kilo cocaïne en 60 kilo marihuana. Alleen al de cocaïne had een straatwaarde van 4 miljoen euro.

De douane vond de cocaïne ruim twee weken geleden tussen groenten en bloemen, die vanuit Panama naar Schiphol vervoerd waren. Douaniers merkten de coke met een straatwaarde van 4 miljoen euro op tijdens het scannen van de lading.

Een kleine week later onderschepte de douane 60 kilo marihuana die gevonden werd in een vrachtvliegtuig afkomstig uit Canada. De waarde van de marihuana is niet bekendgemaakt. Beide drugsvangsten zijn vernietigd.