Mensen die tot een risicogroep behoren, kunnen vanaf vandaag een herhaalprik krijgen. Ze krijgen een brief op de mat waarmee ze een afspraak kunnen inplannen. De prikken worden gegeven met vernieuwde mRNA-vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer. Die beschermen ook tegen recente varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant.

Wie tachtig jaar of ouder is of wie dat dit jaar wordt, hoeft niet te wachten op een uitnodiging en kan meteen een afspraak maken. Via de website planjeprik.nl kunnen mensen 24 uur van tevoren een afspraak inplannen.

Nadat iedereen uit de risicogroep een uitnodiging heeft gehad, is de rest van Amsterdam aan de beurt. Iedereen die twaalf jaar of ouder is, kan uiteindelijk een herhaalprik halen. Daarvoor moet je wel minimaal 3 maanden geleden een prik hebben gehaald. Ook moet je eerst een vaccin uit de zogenoemde basisserie hebben gekregen. Dat betekent: of twee prikken met het vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna of Novavax, óf 1 prik met het Janssen-vaccin.

Wie op het punt staat om een prik te halen, moet niet vergeten om een mondkapje mee te nemen. Die zijn op vaccinatielocaties namelijk nog altijd verplicht. Ook geldt de anderhalvemeter-regel er nog steeds.

Het is nog maar de vraag hoeveel mensen uiteindelijk op komen dagen voor de herhaalprik. Uit onderzoek van I&O Research, dat in opdracht van de NOS werd uitgevoerd, blijkt dat ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders geen noodzaak ziet om nog een keer gevaccineerd te worden.