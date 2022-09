Tienduizenden huurders van corporatiewoningen in Amsterdam blijken nog steeds in een huis met een onzuinig tot zeer onzuinig energielabel te wonen. Dat laat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) weten na vragen van NH Nieuws. In totaal gaat het om 30.000 corporatiewoningen, die een slecht energielabel hebben van E, F of zelfs G.

Enkel glas, slecht geïsoleerde muren, daken en cv-ketels die hun beste tijd hebben gehad: 1 op de 6 Amsterdamse corporatiewoningen - 30.000 in totaal - heeft een energielabel E (slecht), F (slechter) of G (zeer slecht). Dit ondanks het feit dat de Amsterdamse woningcorporaties al sinds 2020 bezig zijn om hun woningbestand van ruim 186.000 woningen te verduurzamen. In 2028 zou dat project afgerond moeten zijn.

Maar 2028 lijkt ineens heel erg ver weg, nu de energieprijzen de afgelopen maanden extreem zijn gestegen. Directeur Anne-Jo Visser van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties erkent dat de energie-onzuinigheid van veel corporatiewoningen een probleem is: "We werken heel hard om dat op te lossen. Maar we kunnen niet veel harder lopen dan we nu al doen."

Visser benadrukt dat de E, F en G-labels vooral bij kleine woningen zitten, die relatief minder energie verbruiken: "De grote financiële problemen verwachten we bij mensen met een grote woning, die grote oppervlaktes te verwarmen hebben en een D- of zelfs C-label hebben."

Het doel is in ieder geval om in 2023 tienduizenden 'labelstappen' te zetten. 1 labelstap is als een woning bijvoorbeeld van label G naar label F gaat. Tot nu toe zijn er 23.000 van zulke labelstappen gezet, maar de corporaties gaan de schouders eronder zetten na nieuwe afspraken met het Rijk. In 2028 moeten alle E, F en G-labels vervangen zijn door een duurzamere letter.

Volgens Visser doen woningcorporaties hun uiterste best om alle woningen zo snel mogelijk energiezuinig te maken. Zes jaar hebben ze de tijd om E, F en G-labels van de woningen af te krijgen en sinds deze afspraken staan, hebben de corporaties het tempo van het verduurzamen verdubbeld. "Ook zijn we met fixbrigades en energieambassadeurs gaan werken.

Kortom, experts die bij de mensen thuis komen om energiebesparende tips te geven. En dat kan volgens Visser al honderden euro's schelen. "Alleen al een betere afstelling van de cv-ketel kan veel schelen. En elke euro is er eentje."

Visser benadrukt dat energiebesparende maatregelen de explosieve prijsstijgingen maar voor een beperkt deel kunnen compenseren: "Als mensen in de financiële problemen komen, ligt dat niet in eerste instantie aan de woningeigenaren, maar aan de oorlog in Oekraïne en het gas dat afgesloten wordt. Daarom zie je nu ook dat op EU-niveau er ingrijpende maatregelen komen om voor alle Europeanen de stijgende energieprijzen toch acceptabel te houden."

"Groot probleem voor veel huurders bij corporaties is dat de buffer om financiële tegenvallers op te vangen heel klein is. Veel mensen zullen echt in de kou gaan zitten. Dat is vreselijk." De AFWC geeft aan dat er huurkortingen in het verschiet zitten om de lasten iets te verlichten, maar 'dat houdt ook een keer op, want de opdracht die we hebben kost ook veel geld'.