Na drie jaar kan het eindelijk weer: de Dam tot Damloop is dit weekend terug van weggeweest. 's Ochtends gaan de fietsers van start, in de loop van de ochtend volgen de renners. AT5 en NH Nieuws zijn er live bij als de professionele lopers gaan (van 10.00 tot 11.30 uur) en tijdens de loop met de recreanten (van 13.00 tot 15.00 uur).

De Dam tot Damloop is met ruim 70 duizend deelnemers het grootste hardloopevenement van Nederland. Dit jaar wordt het evenement voor de 36e keer gehouden. Vanaf de Prins Hendrikkade start de loop met een afstand van tien Engelse mijl, omgerekend 16,1 kilometer. Via de IJtunnel komen de lopers aan in Amsterdam Noord waar ze de weg naar Zaandam voortzetten en finishen in Zaandam.

Om 10.19 uur startten de eerste renners, rond 11.10 uur kwamen de eerste deelnemers over de finish. In totaal rennen er vandaag zo'n 40 duizend mensen van Amsterdam naar Zaandam.

Margaret Kipkemboi heeft de 36e editie van de Dam tot Damloop gewonnen. De atlete uit Kenia voltooide de 10 Engelse mijl in 50 minuten en 38 seconden. Keniaan Charles Langat was de snelste bij de mannen (45 minuten en 9 seconden).

Vorig jaar kreeg de organisatie de tegenslag dat het evenement voor de tweede keer op rij niet door mocht gaan vanwege de coronamaatregelen. Maar ook dit jaar ging de organisatie niet vlekkeloos, er was drie weken geleden namelijk nog een flink tekort aan vrijwilligers. Ruim 1.500 mensen zorgen er jaarlijks voor dat het in goede banen wordt geleid.

De weersverwachting is niet al te rooskleurig dit weekend. Met de kans op neerslag van 90 procent wordt iedereen, van deelnemers tot publiek, geadviseerd goede regenkleding mee te nemen. Tijdens de gehele afstand zijn er vier tussenstops waar drinken wordt uitgedeeld door de organisatie.

Zondagochtend werden de fietsen erbij gepakt door bijna vijf duizend deelnemers om het parcours af te gaan. De eerste 13.500 deelnemers maakten zich gisteren al klaar voor de wandeleditie van de Dam tot Damloop waar afstanden van 10, 20, 27 of 42 kilometer kunnen worden afgelegd. Een van de deelnemers van de wandeltocht gisteren was Winston Carrilho. Hij heeft MS en deed de volledige 42 te wandelen kilometers mee vanuit zijn rolstoel.

De gemeente waarschuwde voor verkeershinder vandaag, in voornamelijk het centrum en Noord. Zo is de IJtunnel richting de stad afgesloten en zijn de Prins Hendrikkade en de Nieuwe Leeuwarderweg afgesloten van 7.00 uur tot 17.00 uur.