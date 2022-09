Een gespecialiseerd bedrijf is vandaag in opdracht van de gemeente bezig met het kappen en versnipperen van bomen in de Eerste van Swindenstraat in Oost. Volgens de gemeente waren de bomen 'vatbaar voor de iepenziekte'.

De gemeente heeft bewoners van de straat vooraf een brief gestuurd. Daarin staat dat het op locatie versnipperen van de bomen geluidshinder kan veroorzaken. Het gaat om alle bomen vanaf de Dappermarkt tot en met de Pontanusstraat. Het werk is om 7.00 uur begonnen en duurt tot 19.00 uur. De straat is afgesloten. Bewoners en ondernemers hebben tevergeefs geprobeerd de kap van de bomen te voorkomen. Een petitie werd ruim 1600 keer ondertekend. Daarnaast was er verzet tegen de herinrichting van de straat.