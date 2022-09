Twee mannen van 33 en 37 die vorig jaar een gewapende woningoverval in De Pijp pleegden, moeten jaren de cel in. De 37-jarige man kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden opgelegd. De duur van de celstraf van de 33-jarige man is drie maanden langer: hij richtte bij de woningoverval een pistool op het slachtoffer.

De twee mannen pleegden hun overval op 3 december vorig jaar in een woning van een bekende. Het slachtoffer was niet de bewoner van het huis, maar werd daar naartoe gelokt. Hij had een koffer met 35.500 euro bij zich. De overvallers hadden met hem afgesproken om het geld om te wisselen. Bij aankomst bleken de mannen andere plannen te hebben. Ze bonden de handen en voeten van het slachtoffer vast met tiewraps, waarna ze hem schopten en sloegen. De overvallers wisten vervolgens het geld op aanwijzen van het slachtoffer te vinden en gingen ervandoor. Op aanwijzingen van het slachtoffer werden ze nog diezelfde dag door de politie aangehouden. De rechtbank weegt in de celstraf van de 33-jarige man, die dus een langere celstraf krijgt dan de andere overvaller, mee dat hij altijd heeft volgehouden dat hij zelf ook slachtoffer was van de man met de geldkoffer. Dit "ondanks zeer overtuigend bewijs van het tegendeel", aldus de rechter. "Verdachte lijkt geen invoelingsvermogen te hebben gehad en nog steeds niet door te hebben wat hij en zijn mededader aangever hebben aangedaan." Volgens de rechtbank heeft de 37-jarige man daarentegen "een tot op zeker hoogte opening van zaken heeft gegeven." Bovendien heeft de man spijt betuigd, waardoor de rechter de indruk heeft dat de man zich bewust is van de impact van de overval. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam