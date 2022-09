De organisatie van The Streamers neemt vanavond maatregelen om de chaotische taferelen van vrijdagavond te voorkomen. Bezoekers beklaagden zich na afloop van het concert dat zij in de verdrukking kwamen bij de enige in- en uitgang van het Olympisch Stadion.

Op sociale media wordt gesproken van 'gevaarlijke situaties' en dat het publiek in de verdrukking kwam, met name bij de in- en uitgang. "Het stadion heeft maar één doorgang om naar binnen en naar buiten te gaan, dus daar moest iedereen doorheen", vertelt een bezoeker. "Ook waren de toiletten buiten het stadion geplaatst, dus werd het bij die ene doorgang extra druk." De organisatie 'betreurt dat een aantal mensen zich op een moment in de show onveilig heeft gevoeld'. Vanavond worden de nooduitgangen geopend voor in- en uitgaand publiek. Ook worden er volgens de organisatie extra toiletten geplaatst. "Onze excuses voor de mensen die zich in de tunnel onveilig hebben gevoeld." Ook was de muziek van het concert tot ver buiten het stadion te horen. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam