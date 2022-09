De politie en verschillende andere hulpdiensten zijn vanavond urenlang bezig geweest op en rond de Bos en Lommerweg. Dat gebeurde nadat er een vuurwapen was gezien. Uiteindelijk heeft het arrestatieteam een man aangehouden.

Rond 17.30 uur werden bewoners van de wijk opgeschrikt door een politiehelikopter. Die helikopter bleef ongeveer een half uur rondcirkelen en vertrok daarna.

Ook werden er leden van het arrestatieteam opgeroepen. De actie werd in een gebouwtje om de hoek voorbereid. Daarnaast stond er ambulancepersoneel klaar, net als het zogeheten Quick Response Team (QRT) van de brandweer. Dat team wordt ingezet bij meldingen waarbij sprake is van geweld.

Een politiewoordvoerder zegt dat er een melding over een bedreiging met een vuurwapen was binnengekomen. Die bedreiging zou op straat hebben plaatsgevonden en de verdachte was daarna een woning in gegaan.

"Later kwam er informatie dat er niet alleen een vuurwapen was, maar mogelijk ook explosieven", zegt de woordvoerder. "Dus er is het een en ander opgetuigd. Ook qua DSI, want bij sommige meldingen moet je als politie niet naar binnen willen gaan."

Rond 22.30 uur kwamen leden van het arrestatieteam met de verdachte naar buiten. De politiewoordvoerder zegt dat er verder onderzoek wordt gedaan in de woning en in de omgeving. Het is nog niet duidelijk of er echt een vuurwapen of explosieven zijn aangetroffen.