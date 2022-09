Burgemeester Halsema heeft cameratoezicht ingesteld op de Groesbeekdreef in Zuidoost. Bij een woning in de straat vonden meerdere geweldsincidenten plaats.

Het eerste incident vond in december 2021 plaats. In de periode van eind augustus tot en met begin

september 2022 was het verschillende keren opnieuw raak.

"Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde", laat de gemeente weten. "Bewoners voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving. De politie schat de kans op herhaling van de verstoring van de openbare orde in als groot."

Er is al 'mediation' geweest tussen de betrokkenen, de woningcorporatie is betrokken en de politie heeft extra aandacht voor de straat. Maar toch is dat volgens de gemeente nog niet voldoende.

De camera's blijven in principe drie maanden staan, maar het cameratoezicht kan verlengd of eerder afgebroken worden.