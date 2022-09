Een man is donderdag op vrijdagnacht zwaar mishandeld en beroofd op de Blauwbrug in het centrum. Dat gebeurde waarschijnlijk na een ruzie eerder op de avond.

Het slachtoffer werd rond 4.15 uur op de Blauwbrug door een groep mannen meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen en geschopt. Ze namen daarna zijn tas en horloge mee.

"Omdat het vermoeden bestaat dat een conflict eerder op de avond in een horecagelegenheid, de mogelijke aanleiding is geweest voor de zware mishandeling, gaat de recherche ervan uit dat het slachtoffer met voorbedachten rade is mishandeld", laat de politie weten. "Het onderzoeksteam wil graag met getuigen spreken."

De politie vraagt ook of de twee taxichauffeurs die vlak na de mishandeling met de politie hebben gesproken opnieuw contact op willen nemen.