De rechter heeft deze maand al zeven mannen veroordeeld voor het met geweld beroven van dure kettingen. Ze hebben maandenlange celstraffen gekregen.

Volgens het Openbaar Ministerie lijkt er de laatste tijd sprake te zijn van een 'trend'. Veelal jonge mannen proberen met geweld een ketting van het slachtoffer te stelen door die van zijn of haar nek te trekken. Soms gebeurt dat na een zogeheten voetbaltruc: daders tackelen het slachtoffer en slaan daarna toe.

Een twintigjarige man uit Budel stond op 8 september voor de rechter. Hij heeft op 23 augustus in de omgeving van de De Ruijterkade een gouden ketting gestolen. "In feite een hele brutale vorm van beroving van een burgerslachtoffer, waarbij de verdachte het slachtoffer bovendien ook nog in de nek heeft geslagen toen hij de ketting wegrukte", zei de officier van justitie tijdens de zitting. Hij kreeg vier maanden celstraf.

Een dag later stond een 21-jarige man uit Ter Apel voor de politierechter. Op zitting zei de advocaat dat de man minderjarig was in plaats van 21 jaar oud. De zaak zou daarom door de kinderrechter behandeld moest worden. De rechtbank was het daar niet mee eens. Ook hij moest vier maanden de cel in. Als hij daarna weer de fout in gaat, komen daar nog twee maanden bij.

Het OM hoopt met de naar eigen zeggen forse eisen 'een signaal af te geven dat dit gedrag niet wordt getolereerd'. Alle verdachten werden direct na hun veroordeling naar de gevangenis gebracht.