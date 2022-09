Scholieren van basisschool Kairos in Amsterdam-Noord hebben woensdag een nogal bijzondere vondst gedaan tijdens het opruimen van zwerfvuil. Onder de brug van de Monnikendammerweg vond een meisje een uzi.

De kinderen waren met grijpers en afvalzakken bezig om afval op te ruimen in het kader van Cleanup Day. Dit deden ze in de buurt van hun school aan het Wognumerplantsoen. Een van de kinderen zag toen ineens het geweer onder de brug liggen. Haar klasgenootje pakte het wapen vervolgens op en bracht het naar zijn meester. Een vuurwapendeskundige stelde later vast dat het daadwerkelijk om een uzi ging.



"Gelukkig had hij zijn handschoenen al aan, want zodoende kwamen zijn vingerafdrukken niet op het wapen", schrijft de politie op Facebook over het jongetje dat de vondst oppakte. "Hij heeft wel beloofd dat hij het volgende wapen dat zij vinden niet meer zal oppakken of aanraken en zal laten liggen tot de politie er is."