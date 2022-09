Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn dinsdag menselijke resten gevonden tijdens een zoektocht naar de vermiste UvA-studente Sumanta Bansi. Manoj B., de man die verdacht wordt van het ombrengen van Sumanta, zou volgens De Telegraaf hebben opgebiecht waar hij het lichaam heeft gedumpt.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er op een bedrijventerrein menselijke resten zijn gevonden. Het is nog onduidelijk of die daadwerkelijk van Sumanta zijn. De zaak komt spontaan in een stroomversnelling doordat verdachte Manodj B. op aandringen van zijn nieuwe advocaat, Theo Hiddema, openheid van zaken heeft gegeven over wat er precies gebeurd is en wat hij met het lichaam heeft gedaan.

B. werd afgelopen zomer veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op Sumanta, maar heeft altijd ontkend er iets mee te maken te hebben. De 22-jarige Sumanta Bansi verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos.

Bedrijventerrein in Hoorn

B. zou tijdens het verhoor meer prijs hebben gegeven. Meteen daarna zijn verschillende rechercheurs naar de rand van een Hoorns bedrijventerrein gegaan om te zoeken. Het zou gaan om een nieuwe locatie, waar nog niet eerder gezocht is. De afgelopen jaren werd er al gezocht in natuurgebied De Hulk en bij het Robbenoordbos, vlak bij de Afsluitdijk. Dat was zonder resultaat.

"Verder onderzoek moet uitwijzen of hetgeen is gevonden inderdaad verband houdt met de vermissingszaak van Sumanta Bansi", zo schrijft het OM. In het belang van het onderzoek worden er op het moment geen verdere mededelingen gedaan.