De Dam tot Damloop komt er weer aan. Aanstaande zondag staan 40.000 hardlopers aan de start om van Amsterdam naar Zaandam te lopen. Het evenement heeft flinke gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. In Het Verkeer aandacht voor de afsluitingen en we nemen een kijkje bij de opbouw van het grootse hardloopevenement.

Gevolgen voor het verkeer

De meeste verkeershinder zal zondag in het centrum en in Noord zijn. Zo zijn de IJtunnel (stad-in richting), de Prins Hendrikkade en de Nieuwe Leeuwaderweg afgesloten tussen 7.00 uur 's ochtends en 17.00 uur 's avonds. "Ook zijn het Rokin en het Damrak niet bereikbaar vanaf de Weesperstraat", legt Jan Willem Mijderwijk van de organisatie uit.

Verkeer dat al binnen het afgesloten gebied is, kan via de Paleisstraat, Rokin en de Vijzelstraat het centrum verlaten. En de IJtunnel blijft richting Noord gewoon open.

Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de opbouw van het Dam tot Dampark. De jongens die we spreken zijn trots dat ze onderdeel kunnen zijn van zo'n groot evenement. Op de vraag of ze zelf ook mee gaan lopen is het antwoord duidelijk. "Nee, ik krijg hier al genoeg beweging maar ga het denk ik wel op tv kijken. Het is mooi om dan terug te zien wat je gebouwd hebt."

Terug na twee jaar

Mijderwijk kijkt ook uit naar komend weekend. "Het is waanzinnig leuk dat we het na twee jaar eindelijk weer mogen doen. Dat proef je aan iedereen: onze vrijwilligers, onze collega's en onze deelnemers". Het programma begint zaterdag al met de Dam tot Damwandeltocht en de Damloop by night. Op zondagochtend wordt de Dam tot Dam FietsCalssic gehouden gevolgd door het hoofdonderdeel, de grote Dam tot Damloop.

"In totaal hebben maar liefst 68.000 mensen zich ingeschreven voor een van de onderdelen. Dat geeft wel aan dat ze staan te popelen", sluit Mijderwijk af.