De treinrit die vanaf Centraal Station in Amsterdam richting Berlijn gaat, kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf december 2023 een half uur korter zijn. In eerste instantie leek dat niet mogelijk, maar dankzij een aantal aanpassingen wordt de reistijd eind 2023 dan toch verkort naar 5 uur en 50 minuten.

Eind 2021 bleek dat de nodige grootschalige aanpassingen aan de infrastructuur niet klaar konden zijn voor december 2023. Toenmalig demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de versnelling van de treinreis pas op zijn vroegst in 2026 mogelijk was.

Toch hebben het ministerie, ProRail, NS en hun Duitse partners een tijdelijke oplossing gevonden, zodat de verkorting van de reis mogelijk is. Zo worden er aanpassingen doorgevoerd bij het station Oldenzaal, het laatste Nederlandse station voor de Duitse grens, en worden er speciale treinen ingezet.

Op het station bij Oldenzaal wordt een nieuw spoor aangelegd en komt er tijdelijk een extra perron, waardoor de regionale trein kan keren en de trein richting Berlijn door kan rijden. Ook gaan er 'multicourante treinen' rijden, dat wil zeggen dat de trein op zowel het voltage van Nederlands als die van Duitsland kan rijden. Normaal gesproken moet de locomotief in Bad Bentheim verwisseld worden, aangezien het verschil in de voltage 13.500 volt is.