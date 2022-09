Burgemeester Femke Halsema heeft maandag bekendgemaakt in welke gebieden de politie preventief gaat fouilleren. Het gaat om gebieden in Centrum, Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Halsema liet in juni al weten dat er tussen oktober en december weer gefouilleerd gaat worden.

In totaal zijn er vijf zogenoemde risicogebieden geselecteerd. Per gebied zal er in drie maanden tijd vijf keer gefouilleerd worden. Net als vorig jaar, toen er ook voor een paar maanden werd gefouilleerd, gaat het om een proef om te kijken of het middel permanent ingezet kan worden. Volgens Halsema zijn de gebieden geselecteerd op basis van het aantal wapenincidenten in het verleden en de informatie die de gemeente van de stadsdelen en wijkteams van de politie heeft gekregen. De wapencontroles zullen op zogenoemde 'hot times' en 'hot places' ingevoerd worden: dus op tijden waar de controles naar inschatting van de politie en het stadsdeel het meest effectief zijn. Ook de maanden oktober tot en met december zijn niet toevallig gekozen. Volgens Halsema zijn er in deze 'donkere maanden' relatief veel high impact crimes (zoals straatroof en woninginbraak) "De kans dat personen wapens bij zich dragen neemt daarom toe", schreef de burgemeester bij het aankondigen van de proefperiode. "Het vervolg op de proef zal op deze manier naar verwachting voldoende onderzoeksbeeld opleveren om een definitief besluit over de inzet van het instrument te kunnen nemen." Volgens Halsema worden de fouilleeracties dit keer 'minder invasief gemaakt' door het gebruik van technische hulpmiddelen, zoals handscanners, waarmee de politie pas hoeft af te tasten als het apparaat een signaal geeft."Personen worden daardoor alleen gecontroleerd als dat noodzakelijk is", aldus de burgemeester. Ook zijn er dit keer detectiepoortjes en selectiezuilen beschikbaar, maar die zullen niet bij elke controle ingezet worden. Volgens de burgemeester is dat afhankelijk van de situatie op de locatie, met als uitgangspunt dat het 'straatleven' zo min mogelijk wordt verstoord. Zo lenen selectiezuilen zich volgens de politie beter voor drukke gebieden en worden detectiepoortjes eerder bij pleintjes neergezet. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich meerdere keren tegen de proef uitgesproken. GroenLinks vond bijvoorbeeld dat het aanwijzen van gebieden bijvoorbeeld stigmatiserend kan zijn. Vanwege de kritiek werden er tijdens de vorige proef burgerwaarnemers ingezet. Dit jaar wordt de proef geëvalueerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt er bij een deel van de controles een externe partij ingezet die erop toe moet zien dat de politie willekeurig is wanneer het mensen eruit pikt voor een controle. Ook het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) dat een onderzoek gaat uitvoeren bij de proef, gaat daar tijdens de wapencontroles op letten.