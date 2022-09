Op een parkeerplaats in de Marjoleinstraat in Noord is vanavond een auto in brand gevlogen. De politie houdt rekening met brandstichting, maar sluit andere scenario's nog niet uit.

De brand brak rond 19.50 uur uit. Buurtbewoners hoorden op dat moment een harde knal. Toen de politie en brandweer ter plaatse waren, sloegen de vlammen al uit de ramen van de auto. Niemand raakte bij de brand gewond. De politie laat weten dat het incident nog wordt onderzocht. Meerdere getuigen worden door de recherche gehoord. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de brand vrij snel geblust was.