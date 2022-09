Een 61-jarige Amsterdammer is vrijdag aangehouden voor het bedreigen van Premier Mark Rutte. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De man is inmiddels weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Volgens de woordvoerder kreeg de politie vrijdag lucht van de vermeende bedreiging. Nog diezelfde dag werd de verdachte aangehouden. Eerder vandaag berichtte De Telegraaf dat de man werd verdacht van het plegen van een aanslag, maar dat klopt volgens de politie niet.