Een 24-jarige vrouw is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een politiebus op de Wibautstraat in Oost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De aanrijding vond rond 20.00 uur plaats. Het slachtoffer bestuurde een Canta en is volgens een politiewoordvoerder met zwaar lichamelijk letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Ze ligt vandaag nog op de Intensive Care, maar is aanspreekbaar. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) is gisteren begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Op foto's lijkt het erop dat de zwaailichten van de arrestantenbus aan stonden, maar de politie kan niet zeggen of dat op het moment van het ongeluk ook zo was.