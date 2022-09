Ajax speelt komende dinsdag 'gewoon' op Anfield tegen Liverpool. Door het overlijden van de Britse koningin Elizabeth was het onduidelijk of het duel door zou gaan. Wedstrijden in de Premier League van dit weekend gingen om die reden niet door.

De koningin van het Verenigd Koninkrijk overleed afgelopen donderdag op 96-jarige leeftijd na 70 jaar geregeerd te hebben. Priscilla Janssens, UEFA-vertegenwoordiger als venue director , meldt vanavond op Twitter dat de Europese duels op Engelse bodem gewoon doorgaan. Dat is niet alleen goed nieuws voor Ajax, maar ook voor PSV. De Eindhovenaren spelen donderdag hun tweede groepswedstrijd in de Europa League in Londen tegen Arsenal. Supporters mogen bij beide duels aanwezig zijn. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam