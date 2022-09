Het nieuwe culturele seizoen werd vrijdagavond ingeluid in het Westerpark met een concert van het wereldberoemde Concertgebouworkest. Vorig jaar vond het plaats op de Dam met een beperkt aantal plaatsen, maar dit jaar kon iedereen die belangstelling had gratis komen genieten van de muziek.

Ondanks het regenachtige weer bleven de mensen niet thuis. "Door weer en wind. Maar ik heb een poncho, dus het komt helemaal goed hoop ik", zegt een bezoeker.

Onder leiding van Alain Altinoglu speelden onder meer klarinettist Martin Fröst en pianist Víkingur Ólafsson muziek van Adams, Grieg en Bernstein. "Een cadeautje van ons aan de stad, aan de Amsterdammers", aldus eerste violist Marc Daniel van Biemen.

Het is de bedoeling dat het Concertgebouworkest jaarlijks een concert in de stad organiseert. Vorig jaar op de Dam, dit jaar in het Westerpark en de komende jaren zullen ze steeds op unieke locaties een opening night organiseren. Door het gratis te houden hopen ze het laagdrempelig te houden. Bezoekers konden zelf een kleedje en wat eten en drinken meenemen, en in het park was er plek voor iedereen.

"Ik sta heel erg te genieten", zegt één van de belangstellenden als de klanken van Grieg door het park klinken. En zo eindigt de avond toch nog droog en naar tevredenheid.